من المنتظر أن يحسم نادي أولمبيك نيم (الرابطة الفرنسية الأولى) لكرة القدم، عن قريب صفقة المهاجم الجزائري للنجم الساحلي، كريم عريبي، حسب ما أوردته اليوم الخميس، مجلة فرانس فوتبول.

ويعمل مسيرو نادي نيم الباحثون منذ مدة على جلب هداف من طراز اللاعب الجزائري، حسب ما أكده نفس المصدر.

وكتبت فرانس فوتبول ما يلي:" كان الهداف السابق لشباب باتنة ممتازا في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية (10 أهداف في 10 مباريات). فهو صاحب 14 هدفا في خرجاته الـ 23 الأخيرة، حيث يطلق العنان لقوته وإصراره وحسه التهديفي".

والتحق عريبي (26 سنة) بالنجم الساحلي قادما إليه من دفاع تاجنانت (الرابطة الجزائرية الثانية) خلال موسم 2019، ليصبح أحد اللاعبين الأساسيين للنادي التونسي، حيث تألق بصور خاصة في النسخة الحالية لرابطة الأبطال الإفريقية بتسجيله 10 هدفا. أما في البطولة، فلا يملك ابن مدينة الرغاية (شرق العاصمة) سوى هدفين.

وحسب نفس المصدر، فإن التحاق عريبي بنادي نيم الفرنسي حيث يلعب مواطنه زين الدين فرحات، قد يكلف الفريق الناشط في الرابطة الأولى، مليون أورو.