واصلت الجزائر تسجيل عدد إصابات تحت حاجز الـ400 حالة لليوم الخامس على التوالي، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، اليوم الخميس.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار، تسجيل 397 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 391 أمس الأربعاء، 370 أول أمس الثلاثاء، 398 الإثنين الماضي و392 الأحد الفارط.

وتجاوز العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة في البلاد منذ أواخر فيفري الماضي حاجز 43 ألفا بعدما بلغ اليوم 43016 حالة.

كما كشف نفس المسؤول عن تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" رفعت العدد الإجمالي إلى 1475 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالي 30157 منها 271 حالة تعافي في آخر 24 ساعة.

من جهة أخرى، استقر عدد المرضى المتواجدين في العناية المركزة بمستشفيات الوطن عند 28 حالة لليوم الثاني على التوالي -حسب الدكتور فورار-.