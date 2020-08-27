كشف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يوسف بلمهدي اليوم الخميس بسطيف بأن حصيلة الصندوق الوطني للزكاة قد ارتفعت إلى غاية نهاية السنة الفارطة إلى 1.57 مليار دج بعد أن كانت لا تتجاوز في بدايتها 50 مليون دج أي بفارق يقدر بأزيد من 30 مرة .

وأكد بلمهدي خلال إشرافه على انطلاق الحملة الوطنية الـ 19 لصندوق الزكاة بدار الثقافة "هواري بومدين" بأن الحصيلة الوطنية لصندوق الزكاة كانت "محتشمة جدا" خلال انطلاقها سنة 2003 غير أنها كانت "تحديا" نماه صبر الأئمة وسعيهم إلى إقناع الناس و التفافهم حول هذا الصندوق الذي استطاع منح ما يزيد عن 4 ملايين و 200 ألف استفادة .

وقال الوزير "إن الصندوق الوطني للزكاة أصبح اليوم بمثابة مؤسسة و ذلك بفضل جهود و اجتهاد الأئمة و المشايخ طيلة 18 سنة عندما بدأ التفكير في تأسيس هذا المشروع (2001) و إلى غاية انطلاق الحملة الوطنية الأولى (2003)، كما أصبح يحمل رؤية استراتيجية مستقبلية تحتاج إلى مقاصد".