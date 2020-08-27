بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 43016 حالة، منها 397 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس.

ولم تسجل 14 ولاية أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 13 ولايات 10 حالات فما فوق خلال نفس الفترة.

وسجلت ولاية البليدة أعلى عدد من الحالات الجديدة بـ45 إصابة تليها الجزائر العاصمة بـ39 إصابة ثم تيزي وزو بـ38 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ4540 حالة مؤكدة، تأتي بعدها وهران بـ3434 حالة ثم البليدة بـ3254 حالة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 4540 (+39)

وهران: 3434 (+27)

البليدة: 3254 (+45)

سطيف: 2927 (+24)

قسنطينة: 1462 (+9)

باتنة: 1448 (+26)

بجاية: 1430 (+12)

ورقلة: 1221 (+0)

تيبازة: 1204 (+8)

بسكرة: 1203 (+3)

المسيلة: 1160 (+16)

عنابة: 1132 (+18)

الجلفة: 1101 (+0)

البويرة: 1040 (+2)

الوادي: 1039 (+0)

تلمسان: 1025 (+3)

تيارت: 900 (+18)

بومرداس: 748 (+21)

عين الدفلى: 721 (+2)

المدية: 711 (+4)

تبسة: 696 (+4)

تيزي وزو: 689 (+38)

مستغانم: 673 (+5)

الأغواط: 662 (+0)

عين تموشنت: 630 (+3)

أدرار: 624 (+0)

جيجل: 622 (+19)

أم البواقي: 616 (+8)

خنشلة: 573 (+2)

سكيكدة: 473 (+15)

قالمة: 459 (+4)

غرداية: 429 (+0)

برج بوعريريج: 414 (+2)

سيدي بلعباس: 396 (+3)

تيسمسيلت: 373 (+2)

ميلة: 350 (+2)

بشار: 347 (+4)

معـسكر: 324 (+0)

سوق أهراس: 311 (+7)

نعامة: 254 (+0)

البيض: 232 (+0)

الطارف: 207 (+0)

تندوف: 196 (+0)

تمنراست: 195 (+1)

الشلف: 194 (+0)

غليزان: 190 (+1)

إليزي: 124 (+0)

سعيدة: 63 (+0)