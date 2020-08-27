تمكنت عناصر أمن ولاية الجزائر من تفكيك عصابة مختصة في ترويج المخدرات الصلبة والحبوب المهلوسة تنشط في إطار مجموعة إجرامية عابرة للحدود في مجال الاتجار غير الشرعي بمادة الكوكايين والهيروين، حسب بيان لوكيل الجمهورية المساعد لدى نيابة محكمة باب الوادي صدر اليوم الخميس.

وأوضح البيان أنه "عملا بنص المادة 11 الفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتم فإن عناصر الأمن تمكنت من تفكيك عصابة مختصة في ترويج المخدرات الصلبة والحبوب المهلوسة والتي تنشط في إطار مجموعة إجرامية عابرة للحدود في مجال استيراد ونقل وتوزيع وتخزين والاتجار غير الشرعي بمادة الكوكايين والهيروين" وهي متكونة من 4 جزائريين و 5 أجانب من جنسيات مختلفة (مالية ونيجيرية و بينينية).

وأكد المصدر أن ذات المصالح ضبطت بحوزة هذه العصابة "كمية من الهيروين و الكوكايين بالإضافة إلى كمية معتبرة من مواد تستعمل في إنتاج المخدرات الصلبة"، من جانب المحجوزات، كما مكنت العملية - يضيف البيان - من "استرجاع مركبتين تستعملان في تنفيذ الأعمال الإجرامية وحجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة من عائداتهم الإجرامية".

وأكدت ذات الهيئة، أنه بتاريخ 19 أوت 2020 "تم تقديم أطراف القضية وتحريك الدعوى العمومية عن طريق إخطار قاض التحقيق والذي أمر بإيداع سبعة أشخاص رهن الحبس المؤقت مع وضع اثنين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية".