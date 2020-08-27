أكدت مديرية التجارة لولاية باتنة، اليوم الخميس، فتح تحقيق في رمي أكياس حليب على حافة طريق جبلي ببلدية وادي الماء.

وجاء في منشور للمديرية على صفحتها في الفايسبوك " بعد الاطلاع بتاريخ 26 أوت 2020 على منشور عبر فضاء التبادل الاجتماعي فيسبوك يبين وجود كمية من أكياس الحليب المبستر منتجة من طرف ملبنة الأوراس مرمية على جانب طريق جبلي ببلدية وادي الماء دائرة مروانة، قام أعوان الرقابة بمكتب مروانة بالتحقق ميدانيا من الأمر بمعية مصالح الدرك الوطني ومكتب حفظ الصحة بالبلدية.

وأضافت المديرية الولائية للتجارة بباتنة "تبين وجود 970 كيس حليب مبستر لا يزال تاريخ صلاحيته ساري المفعول لكنه غير صالح للاستهلاك البشري، وبعد الاتصال بالسيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا أمر بإتلاف وردم كل الكمية التي عثر عليها، كما تم استدعاء موزع الحليب المعني إلى مصالح المديرية للاستفسار حول الموضوع ولا يزال التحقيق متواصلا للوقوف على الأسباب الحقيقية المحيطة بالحادثة".