ألغى الرئيس التونسي قرارا سابقا لرئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي يقضي بالتخلي عن الكفيف وليد الزيدي كمرشح لوزارة الشؤون الثقافية في الحكومة المقترحة.

واستقبل قيس سعيد الخميس وليد الزيدي، وجدد له دعمه لترشيحه كوزير للشؤون الثقافية، مؤكدا انه "جدير بثقته لتولي هذه المسؤولية، كتجربة أولى في تونس يؤكد من خلالها الزيدي أنه عنوان المثابرة والتحدي والجدارة بتولي هذا المنصب، بعد مسيرة تعليمية ومهنية لوليد الزيدي، بعد حصوله على الدكتوراه في الآداب في سابقة لم تشهدها تونس.

وأشاد الرئيس قيس بما يتميز به الزيدي من مثابرة ومن قدرة على تجاوز الصعاب. وأشار إلى أن الإعاقة البصرية لم تمثل عائقا يحول بينه وبين طلب العلم والتميز، وشدد على أن الإنسان يمكن أن يفقد بصره لكن لن يفقد بصيرته، معتبرا أن البصائر لا تعمى ولكن الأبصار هي التي يصيبها العمى الفكري، وقدم الزيدي للرئيس التونسي نسخة من القرآن الكريم بالخط البارز للمكفوفين، حسب رواية قالون، وهو صادر عن الاتحاد القومي للمكفوفين.

وكانت هيئة الإعلام لرئيس الحكومة المشيشي قد أعلنت في وقت سابق من اليوم إلغاء تكليف الزيدي بعد تصريحاته أمس والتي عبر فيها عن تعففه عن شغل منصب الوزارة، ثم أكد المشيشي في تصريح صحفي ظهر الخميس قراره، قبل أن يقدم قيس سعيد على إلغاء القرار.

ويتحدث المراقبون في تونس عن تشديد الرئيس قبضته على الحكومة من جهة، ومن جهة ثانية لعدم إمكانية تغيير وزير الثقافة بعد انتهاء الآجال القانونية لتشكيل الحكومة في 26 أوت الجاري، لكن هذه القضية أثارت قلقا بالغا في تونس بسبب ما اعتبره معلقون ارتباكا غير مفهوم يعبر عن أزمة سياسية عميقة.