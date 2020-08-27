عبر الرئيس المدير العام لمجمع سربور، ورئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات أسهم، اتحاد الجزائر، عاشور جلول، اليوم الخميس عن أمله في توطين فريقه بملعب الدويرة، الذي لا زالت الأشغال جارية به.

وأوضح عاشور جلول، في تصريح نشر على الصفحة الرسمية للنادي العاصمي "فايسبوك" قائلا :" لقد تطرقنا لكل مشاريع الاستثمار من بينها مركز التكوين بعين البنيان، وترميم مقر النادي، كما أذكر أيضا تزيين وتجديد ملعب عمر حمادي، في الانتظار الآمال التي وضعناها في السلطات العمومية لتوطيننا بملعب براقي, لكننا نفضل الحصول على ملعب الدويرة".

وتحدث عاشور جلول، عقب اجتماع مجلس الإدارة، الذي حضره لأول مرة المدير الرياضي الجديد، عنتر يحيى الذي تسلم رسميا مهامه بعد عودته إلى أرض الوطن، يوم 9 أوت الجاري.

وأضاف عاشور قائلا:"كانت هناك ثماني نقاط في جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة, من بينها الوضعية المالية لسنة 2019. تطرقنا بعدها للإجراء التاريخي المتمثل في انتقال النادي نحو مجمع سربور. كما أدرجنا عدة قضايا عالقة، حيث أود الإشارة إلى صعوبة هذه المهام. كما ينبغي عدم هضم حقوق اتحاد الجزائر ودراستها على مستوى تطلعات النادي.