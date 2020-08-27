قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن روسيا "مستعدة للتدخل إذا خرج الوضع في بيلاروسيا عن السيطرة".

وأوضح بوتين في لقاء متلفز "أننا ننطلق من فرضية أن جميع المشكلات القائمة في بيلاروسيا سيتم حلها بشكل سلمي".

وذكر أنه من خلال إطارات عمل الدولة الاتحادية ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، يمكن لروسيا مساعدة بيلاروسيا في حماية سيادتها وحدودها الوطنية واستقرارها.

وأشار بوتين إلى المكالمة الهاتفية الأخيرة مع الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو الذي طلب منه فيها تشكيل "احتياطي من ضباط إنفاذ القانون" وقال بوتين إنه سيقوم بذلك.

واتفق الرئيسان على عدم استخدام الاحتياطي إذا لم يخرج الوضع عن السيطرة و"إذا لم يتجاوز المتطرفون الذين يختبئون خلف الشعارات السياسية حدودا معينة".

وذكر بوتين أن بيلاروسيا ربما كانت أقرب دولة لروسيا عرقيا ولغويا وثقافيا وروحيا، لافتا إلى أنه "لن نتغاضى عما يحدث هناك. ولكن يعد هذا بصفة أساسية من شؤون الشعب البيلاروسي".

وشهدت بيلاروسيا احتجاجات عارمة عقب فوز الرئيس الحالي لوكاشينكو بفترة رئاسية سادسة في الانتخابات التي عقدت في التاسع من أوت حيث رفضت المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات.