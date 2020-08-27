عوقب رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر لكرة القدم، عبد الناصر ألماس لمدة 6 أشهر منها 3 أشهر غير نافذة بسبب "خرقه لواجب التحفظ"، حسبما أعلنت عنه اليوم الخميس، الرابطة المحترفة لكرة القدم".

وأوضحت الهيئة الكروية في بيان لها على موقعها الرسمي بأن "السيد الماس نشر بيانا للنادي العاصمي للصحافة، يتضمن تصريحات اعتبرت "خرقا لواجب التحفظ" مثلما تنص عليه المادة 121 من قانون البطولة المحترفة".

ويضيف نفس المصدر، بأنه تم استدعاء والسماع لرئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر بحضور محاميه يوم 24 أوت 2020، حيث اعترف هذا الأخير أمام اللجنة بالتصريحات المنسوبة إليه.

وبالإضافة إلى عقوبة 6 أشهر منها 3 غير نافذة، سلطت على مسير المولودية غرامة مالية قدرها 200.000 دينار.

وفي نفس الموضوع، تم استدعاء رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال لجلسة يوم 5 سبتمبر المقبل، وهي المرة الثالثة التي يستدعى فيه المسير القبائلي.