أعلن نادي السيلية القطري لكرة القدم اليوم الخميس, تجديد عقد لاعبه الدولي الجزائري نذير بلحاج، لمدة موسم واحد, تحسبا للموسم الكروي الجديد.



و يعتبر بلحاج أحد اللاعبين المؤثرين مع السيلية في المواسم الماضية، وتألق من قبل مع نادي السد، قبل أن يرحل إلى نادي سيدان الفرنسي، ثم يعود مرة أخرى إلى دوري نجوم قطر من بوابة السيلية.



وسيتحول الجزائري نذير بلحاج من لاعب محترف أجنبي إلى محترف عربي في قائمة الفريق حسب لوائح الاتحاد القطري لكرة القدم، بدلاً من الأردني محمد بوزريق الذي عاد الى ناديه الأردني الرمثا مع نهاية المرحلة التكميلية وختام الموسم الفارط.



و تواصل الأندية القطرية تحضيراتها المكثفة لانطلاقة الموسم الكروي الجديد في الثالث من شهر سبتمبر القادم، ومع اسدال الستار على منافسات دوري نجوم قطر الأسبوع الماضي بتتويج الدحيل بطلا.



و بدأت الاندية في تجديد عقود لاعبيها ومدربيها الذين نجحوا في تحقيق نتائج مقبولة، لاسيما وان الفترة المقبلة تتطلب مجهودات كبيرة نظرا لضيق الوقت.