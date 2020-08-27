دعا وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة بين 26 و 27 أوت عبر تقنية التحاضر عن بعد إلى تعزيز القدرات المؤسساتية و التنظيمية للبنك.



وجاء في بيان لوزارة المالية “و لدى تدخله كممثل للجزائر لدى هذه الهيئة المالية الإفريقية أشاد وزير المالية “بالجهود التي بذلها البنك لصالح القارة الإفريقية ، مجددا “دعم الجزائر لهذه المؤسسة التي تعتبر فاعلا في التمية القارية”.



و في هذا الصدد شدد الوزير، على أهمية تعزيز القدرات المؤسساتية و التنظيمية للبنك الإفريقي للتنمية بهدف تقوية قدرته على امتصاص التدفقات المالية الحالية و المستقبلية و التحكم فيها لأقصى حد من أجل ضمان تمويل موجه نحو المشاريع المهيكلة و الاندماج الاقليمي”.



و على صعيد آخر أشار الوزير إلى أنه من المفترض أن تحتل مسألة الجندر مكانة أساسية في استراتيجية التنمية للبنك الإفريقي، داعيا إلى تمثيل أحسن للنساء لا سيما على مستوى إدارة المؤسسة.



و ختم الوزير مداخلته بالتشديد على ضرورة تحيين ميثاق الأخلاقيات على مستوى البنك الإفريقي للتنمية والذي يجب تطبيقه بصرامة.