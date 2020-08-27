دعا وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، خلال مشاركته في الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية المنعقدة بين 26 و 27 أوت عبر تقنية التحاضر عن بعد الى تعزيز القدرات المؤسساتية و التنظيمية للبنك.



و جاء في بيان لوزارة المالية “و لدى تدخله كممثل للجزائر لدى هذه الهيئة المالية الافريقية أشاد وزير المالية “بالجهود التي بذلها البنك لصالح القارة الافريقية ، مجددا “دعم الجزائر لهذه المؤسسة التي تعتبر فاعلا في التمية القارية”.



و في هذا الصدد شدد الوزير، على أهمية تعزيز القدرات المؤسساتية و التنظيمية للبنك الافريقي للتنمية بهدف تقوية قدرته على امتصاص التدفقات المالية الحالية و المستقبلية و التحكم فيها لأقصى حد من أجل ضمان تمويل موجه نحو المشاريع المهيكلة و الاندماج الاقليمي”.



و على صعيد آخر اشار الوزير الى انه من المفترض ان تحتل مسألة الجندر مكانة اساسية في استراتيجية التنمية للبنك الافريقي، داعيا الى تمثيل احسن للنساء لا سيما على مستوى ادارة المؤسسة.



و ختم الوزير مداخلته بالتشديد على ضرورة تحيين ميثاق الاخلاقيات على مستوى البنك الأفريقي للتنمية و الذي يجب تطبيقه بصرامة.