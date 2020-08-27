قالت وسائل إعلام فرنسية أن الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان، تواصل مع زميله السابق ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من أجل إقناعه بالانتقال لحديقة الأمراء هذا الصيف.



وبحسب وسائل الإعلام، فإن نيمار تحدث مع ميسي في محاولة من النجم البرازيلي لإقناعه بالانضمام إلى باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.



نيمار وميسي تجمعهما علاقة قوية، ويُمكن أن يؤثر تواصل نيمار على قرار ميسي، الذي يرغب في الانتقال لـ مانشستر سيتي، للعب تحت قيادة بيب غوارديولا.



باريس سان جيرمان إذا تحرك لضم ميسي، سيتعين عليه بيع بعض اللاعبين، من أجل تجنب اختراق قانون اللعب المالي النظيف.