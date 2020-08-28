فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل هدف في الموسم الماضي من رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم.وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الهدف الثاني الذي سجله رونالدو (35 عاما) لفريقه يوفنتوس الإيطالي في مرمى أولمبيك ليون الفرنسي فاز في الاستفتاء الذي أجري لاختيار أفضل هدف برابطة الأبطال، وصوت فيه 400 ألف مشجع.



ورغم فوز يوفنتوس على ملعبه 2-1 سجلهما رونالدو، فإنه خرج من الدور ثمن النهائي للبطولة، بعد تطبيق قاعدة التسجيل خارج الملعب، حيث فاز ليون ذهابا 1-0.



ويعد رونالدو الهداف التاريخي لبطولة رابطة أبطال أوروبا برصيد 130 هدفا، كما أنه أكثر مَن سجل أهدافا في نسخة واحدة برصيد 17 هدفا.



وجاء هدف نجم فريق "لايبزيغ" مارسيل سابيتزر في مرمى زينيت الروسي بالمركز الثاني، وهدف لاعب يوفنتوس خوان كوادرادو، في مرمى أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث، في حين حل هدف نجم برشلونة لويس سواريز في مرمى إنتر ميلان رابعا، وهدف غنابري في شباك ليون خامسا.