خرج مساء الخميس، أنصار شبيبة سكيكدة ،في مسيرة سلمية انطلقت من الشارع الرئيسي للمدينة نحو مقر الولاية أين تجمعوا بهدف تبليغ رسالة للسلطات المحلية بان فريقهم يحتاج إلى شركة وطنية يسند لها مطالبين بشركة سوناطراك وهذا لجملة من الاعتبارات منها أن سكان الولاية، لم يستفيدوا من القاعدة البترولية المتواجد بمدينة سكيكدة والتي يقولون أنهم يستنشقون روائح الغازات التي تفرزها مختلف مركبات القاعدة وحتى نسبة عمال أبناء المدينة جد ضئيلة حسب ما رددوه وتجمعهم أمام مدخل مقر الولاية.



الأنصار رفعوا لافتة كتبوا عليها أن سوناطراك قد أصبحت نقمة على ولاية سكيكدة، للأسباب المذكورة آنفا مع المطالبة بمقابلة والي الولاية من اجل تبليغه رسالتهم المتمثلة في المطالبة بشركة سوناطراك للتكفل بالشبيبة التي تعاني من نقص المال الذي يجب توفيره هذا الموسم الذي حققت فيه حلم الصعود بعد 33 سنة من الانتظار.



الشيء الذي ميز هذه المسيرة التي شارك فيها أنصار من بلديات الولاية هو التنظيم الجيد والتحكم في زمام الأمور من قبل مصالح الشرطة التي لم تقلق الأنصار الذين عبروا عن رأيهم اتجاه مصلحة فريقهم بكل ديمقراطية كما ان التجمع لم يسجل فيه اي حدث يذكر وواصل الأنصار تجمعهم إلى غاية الساعة السابعة من مساء اليوم .