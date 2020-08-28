ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتعوض خسائر محدودة تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ تهب عاصفة كبيرة على الأراضي الأمريكية متجاوزة قلب صناعة النفط الأمريكي في لويزيانا وتكساس دون أن تسبب خسائر واسعة النطاق لمصافي التكرير.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر ، والتي يحل أجلها اليوم الجمعة، خمسة سنتات إلى 45.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، وتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.8 بالمائة.

وصعدت عقود نوفمبر الأكثر نشاطا سبعة سنتات إلى 45.67 دولار. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنت إلى 43.05 دولار للبرميل. ويتجه الخام القياسي للارتفاع 1.7 بالمائة هذا الأسبوع محققا مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

واجتاح الإعصار لورا في وقت مبكر يوم الخميس ولاية لويزيانا محملة برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى تدمير مبان وسقوط أشجار وانقطاع الكهرباء عن ما يزيد عن 650 ألف شخص في لويزيانا وتكساس، لكن مصافي التكرير تجنبت مخاوف من فيضانات هائلة.