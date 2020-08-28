أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الانجاز الكبير الذي حققه المدير الفني الإسباني لنادي ريال مدريد للشباب راؤول غونزاليس بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب لأول مرة في مسيرة النادي، سيجعله المرشح الأول لخلافة المدير الفني الحالي للفريق الأول زين الدين زيدان، الذي نجح في إنهاء الموسم الحالي متوجاً بلقب الدوري الإسباني فقط.

في وقت يسعى الفريق الملكي إلى المحافظة على التفوق على الأندية المحلية على مستوى إحراز الألقاب المحلية إلى جانب الاستمرار بالسيطرة على لقب دوري أبطال أوروبا.