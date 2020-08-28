أعلنت الداخلية المصرية ضبط محمود عزت القيادي بتنظيم الإخوان المسلمين "بعد عمليات رصد لتحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم على المستويين الداخلي والخارجي".

وحسب الوزارة، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد بهدف تضليل أجهزه الأمن.

وتمت عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا "مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد " .