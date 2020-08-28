أعلن بيان لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، ضبط أحد المتهمين في واقعة إطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس. وقالت داخلية الوفاق إنها كشفت هوية مطلق النار على المتظاهرين وحددت الجهة التابع لها بعد عمليات تحر، من دون أن تكشف عن تفاصيل أوفى.

وتوعد البيان بملاحقة جميع المتهمين باستهداف المدنيين وتهديد حياة المتظاهرين المسالمين، داعيا من جهة أخرى المتظاهرين إلى "ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة، والتصرف بشكل حضاري وديمقراطي.