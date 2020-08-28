رشح أحد وكلاء اللاعبين ثنائي أجنبي قوي للانتقال إلى الأهلي المصري خلال الميركاتو الحالي، في ضوء استعدادات الفريق لترميم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.

ويسعى مجلس إدارة الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، لجلب صفقات ثقيلة خلال الفترة المقبلة، للعمل على عودة الفريق وهيمنته على البطولات الإفريقية كما حدث في عام 2005 حتى 2013.

وعرض أحد الوكلاء المهاجم الجزائري يوسف بلايلي وأيوب الكعبي لتدعيم الخط الأمامي للنادي الأهلي استعدادا للموسم المقبل. وعرض يوسف بلايلي على النادي الأهلي، لتدعيم مركز صناعة اللعب في الفريق. ويحتاج الأهلي المصري بقوة لضم صانع ألعاب، حيث يتواجد فقط مع مجدي أفشة في ظل استبعاد دائم لصالح جمعة بسبب عدم جاهزيته البدنية. ويمر بلايلي بأزمات كبيرة مع إدارة ناديه أهلي جدة السعودي، حيث قررت التصعيد ضد المحترف الذي تخلّف عن الحضور إلى جدة بالرغم من توفير طائرة خاصة لنقله من الجزائر.