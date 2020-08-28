أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية ، مساء أمس الخميس عن تنظيم رحلة بين الجزائر وروما لإجلاء الرعايا الايطاليين العالقين في الجزائر، وأيضا الجزائريين المقيمين في ايطاليا العالقين بالجزائر.

وأفادت الجوية الجزائرية في بيان نشرته على موقعها الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي"فايسبوك" أن الرحلة مبرمجة بين الجزائر وروما يوم الإثنين المقبل الموافق لـ31 أوت 2020 ، ودعت في هذا السياق الرعايا الإيطاليين والأوروبيين والجزائريين الذين تتوفر فيهم شروط السفر والمعنيين بهذه الرحلة التقرب من وكالاتها التجارية لتأكيد حجوزاتهم.

للإشارة فإن الخطوط الجوية الجزائرية برمجت في نفس السياق رحلتين جويتين بين باريس والجزائر اليوم الجمعة وغدا السبت لإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في أوروبا.