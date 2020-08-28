أوفد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الجمعة، إلى بماكو العاصمة المالية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان: "حل صباح اليوم ببماكو وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم الذي أوفده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مالي في زيارة تدوم يوما واحدا".

وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار "العلاقات التاريخية والأخوية والتضامنية التي تربط الجزائر على الدوام بمالي، جاءت للتعبير عن الدعم الثابت للشعب المالي الشقيق وتمسكها الشديد بأمن واستقرار مالي."