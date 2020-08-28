ارتفع عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بـ 45 ألف إصابة خلال 24 الساعة الأخيرة.

وحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الطبية، بلغ عدد الإصابات 45966 إصابة وتوفي 1116 شخصا في أمريكا خلال 24 الساعة الأخيرة.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة هوبكنز، تم توثيق 5.869.032 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، وتوفي أكثر من 180.000 مريض مصاب بـ"كوفيد-19".

كما تعافى أكثر من مليوني شخص.

واستنادا إلى الجامعة، تم تسجيل أكثر من 24 مليون إصابة وأكثر من 832 ألف حالة وفاة في العالم. وتجاوز عدد المتعافين 16 مليونا.