كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الجمعة، عن تواجد اسم رياض محرز ضمن قائمة اللاعبين الذين ينوي مانشستر سيتي عرضهم على برشلونة في إطار صفقة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويسعى السيتي إلى تقليص تكلفة الصفقة (700 مليون أورو) عبر عرض مجموعة من اللاعبين مقابل التعاقد مع ميسي، في حال تمسك إدارة النادي الكتالونية بقيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما.

وقالت الصحيفة إن القائمة المعروضة للبيع تضم النجم الجزائري رياض محرز والمهاجم البرتغالي بيرناردو سيلفا والبرازيلي غابرييل جيسوس، إضافة إلى المدافعين إيريك غارسيا (الذي يريده برشلونة) وأنجيلينو. بالمقابل أكد مصدر داخل النادي السماوي لهيئة الإذاعة البريطانية B.B.C، عدم وجود أي نية للتفريط في محرز وبرناردو وجيسوس خلال سوق الانتقالات الحالي، حتى ولو تعلق الأمر بالتعاقد مع ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بواقع 6 مرات. وتخشى إدارة السيتي بشكل واضح من خرق قواعد اللعب المالي النظيف، بعد أن أنقذه حكم المحكمة الرياضية من قرار اليويفا حرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف

. ووفقا لتقارير صحفية، فإن والد ميسي يجري المفاوضات حول الصفقة مع فيران سوريانو، المدير التنفيذي السابق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي، وأن العرض يمتد لثلاثة مواسم مع مانشستر سيتي، ثم سينتقل ميسي للعب في نيويورك سيتي بالدوري الأمريكي.