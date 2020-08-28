يحاول فريق ليستر سيتي تسويق مهاجمه الدولي الجزائري، إسلام سليماني، واستغلال تألقه خلال وجوده مع فريق موناكو بأمل بيعه بقيمة مالية مرضية، والتي تسمح لهم باسترجاع بعض مما صرفوه خلال ضمه مقابل 35 مليون أورو.

وكشفت صحيفة "فرانس فوتبول" أن فريق فيورنتينا الإيطالي انتقل إلى الأمور الجدية في صفقة ضم سليماني عبر مباشرة المفاوضات مع ليستر سيتي، ومحاولة التوصل إلى اتفاق مع إدارته حول عرض يرضي جميع الأطراف.

ويسعى "الفيولا" لاستغلال التردد الذي يميز مفاوضات نادي رين الفرنسي رغم أنه كان سباقا للتواصل مع سليماني وتقديم عرض مالي لفريقه، إضافة إلى إبلاغه بتفاصيل عقده وإعلامه بالمبلغ الذي سيشكل أجرته السنوية.

في المقابل عرض فريق رين على النادي الإنجليزي شراء عقد سليماني الذي لم يتبق منه سوى موسم واحد، مقابل 5 ملايين أورو، إلا أن ليستر سيتي فضّل التريث على أمل نيل عروض أكثر قيمة، ولو أن الأمر قد يبدو صعباً، خصوصاً أنه سيصبح حراً من أي التزام نهاية الموسم المقبل. وأخرج "الفوكسيز" هداف المنتخب الجزائري من حساباته بعد عجزه عن فرض نفسه أمام تألق المهاجم جيمي فاردي، ليخوض بعدها تجربة فاشلة مع فريق فنربخشه التركي، وهو الأمر الذي كان حافزاً له ليفجر قدراته من جديد في فرنسا.