تم تعيين عز الدين بولفراخ مديرا عاما بالنيابة للديوان الوطني المهني المشترك للخضر و الفواكه واللحوم (أونيلاف)، خلفا لكريم حلو، حسب ما أعلنته الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

ويتمثل دور الديوان الذي أنشئ خلال 2009 في ضبط وتأمين الإنتاج الفلاحي في السوق لتحقيق الأمن الغذائي والمحافظة في نفس الوقت على القدرة الشرائية للمواطن من خلال ما يسمى بـ "المخزون الأمني" الذي يساهم فيه متعاملون خواص وعموميون.

كما يعمل الديوان على تنظيم الشعب عن طريق المجالس المهنية منها المجلس المنتخب للبطاطا والمجلس المنتخب للحوم البيضاء علاوة على كل المتعاملين العموميين والخواص من أجل ضبط كافة المنتجات وتحقيق وفرتها في السوق.