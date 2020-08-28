توفي صبيحة اليوم الجمعة الدكتور الأخصائي في طب الأطفال باديس منديل من المستشفى الجامعي ببجاية ليكون رابع ضحية في السلك الطبي ببجاية يخطفه وباء كوفيد19 حيث كان قبل أيام قليلة يدعو المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم الاستهزاء بكورونا و يدعوهم إلى اليقظة مؤكدا لهم أن كوفيد 19 يخطف ضحاياه دون اختيار.

المرحوم يلتحق بزملائه الذين خطفهم قبله كورونا وهم الدكتور سليم لطرش جنان الطاهر من مستشفى خراطة وجلول بوراي من مستشفى بجاية .

المرحوم منديل باديس خلف وراءه أرملة وطفلين صغيرين .