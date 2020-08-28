تواصل الجزائر تسجيل استقرار في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الجمعة.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة العلمية، الدكتور جمال فورار، تسجيل 387 إصابة في الـ24 ساعة الماضية، رفعت العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس إلى 43403 حالة.

وسجلت الجزائر عدد حالات بين 370 و398 منذ الأحد الماضي، ما يبين حالة الاستقرار في الحالات الجديدة المسجلة.

كما كشف نفس المسؤول عن تسجيل 8 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" رفعت العدد الإجمالي إلى 1483 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالي 30436 منها 279 حالة تعافي في آخر 24 ساعة.

من جهة أخرى، عرف عدد المرضى المتواجدين في العناية المركزة بمستشفيات الوطن ارتفاعا طفيفا بعدما بلغ اليوم 31 حالة، علما أنه استقر في اليومين الماضيين عند 28 حالة.