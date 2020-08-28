أعلنت المحكمة الرياضية الدولية (تاس)، اليوم الجمعة، عن قرارها فيما يخص قضية الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر.

وجاء الحكم الذي نشر بالصفحة الرسمية للاتحاد على "الفايسبوك" في صالح "أبناء سوسطارة" ضد قرارات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والرابطة المحترفة.

وبموجب الحكم ألغت "التاس" قرار الرابطة المحترفة بإجراء الداربي في إطار مقابلات الجولة الرابعة من البطولة الوطنية في 12 أكتوبر 2019، كما ألغى الحكم قرار رفض تأجيل الداربي المتخذ من طرف الرابطة في 10 أكتوبر 2019.

كما أمرت "التاس" بإلغاء العقوبات المفروضة على اتحاد العاصمة في القضية المتمثلة في منح نقاط الداربي للمولودية وخصم ثلاث نقاط من رصيد أبناء اللونين الأحمر والأسود.

وسيكون على عاتق "الفاف" والرابطة دفع تكاليف المحاكمة مناصفة بينهما.

وصرح المدير العام لاتحاد الجزائر، عبد الغني الهادي لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا:" أنه انتصار لنا. لقد أنصفتنا التاس، بقرار إرجاعنا النقاط الثلاثة المخصومة، وتسليط عقوبة على الرابطة المحترفة والاتحادية الجزائرية لكرة القدم. لقد اعترفت محكمة التحكيم الرياضي، بأن الهيئتين الكرويتين خرقتا القوانين، ولم تنص التاس في قرارها على ضرورة إعادة اللقاء المحلي".

وأضاف عبد الغني الهادي قائلا:" أود أن أوضح بأنه ليس لنا أي مشكل مع المولودية بل مع الهيئات الكروية الوطنية. إنها قضية مبدأ حيث التزمنا بالذهاب حتى نهاية المطاف. الحمد لله، استرجعنا حقوقنا".

وكان الاتحاد قد قاطع الداربي العاصمي في شهر أكتوبر الماضي، بعد برمجة الرابطة للمباراة في تواريخ "الفيفا" في الوقت الذي كان يتواجد فيه بعض اللاعبين مع المنتخب العسكري ولاعبه المحترف مؤيد اللافي مع المنتخب الليبي.

فبعد تقديمه لطعن أول، تم رفضه من طرف لجنة الاستئناف للفاف، أكدت محكمة التحكيم الجزائرية قرار لجنة الانضباط بخسارة الاتحاد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيده.