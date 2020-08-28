تعرض وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لانتقادات واسعة بسبب نشره "ميمز" بوجه أسود، على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر دي مايو صورة ركب فيها وجهه على جسد أسطورة كرة السلة مايكل جوردان، وأخرى يظهر فيها كأحد أطفال بيل كوسبي في المسلسل الشهير "كوسبي شو"، كما نشر صورة أخرى تم التلاعب بها، يقف بجانب الشخصية الشهيرة توتو.

وكانت حركة "5 ستار" السياسية، قد نشرت ميمات تسخر فيها من السياسي الإيطالي، بعد أن ظهر مسمر البشرة، إحدى هذه الصور يظهر فيها على متن قارب يحمل مهاجرين.

وقد نشر دي مايو الصور على فيسبوك وإنستغرام مرفقة بعبارة:"آسف أيها الأطفال، العام المقبل سأضع كريم مقاوم للشمس، شكراً لجعلكم يومي أخف".