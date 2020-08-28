سيغيب اللاعب الفرانكو-جزائري حسام عوار رسميا عن تربص المنتخب الفرنسي القادم الخاص بمواجهتي السويد وكرواتيا الوديتين في 5 و8 سبتمبر المقبل.

وأعلنت صحيفة ليكيب، اليوم الخميس، أن صاحب 22 عاما أصيب بفيروس كورونا المستجد ما سيحتم عليه الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

كما سيغيب عوار عن مقابلة فريقه أولمبيك ليون، مساء اليوم، في البطولة الفرنسية ضد نادي ديجون.

وكان اللاعب المزدوج الجنسية قد حسم اختياره بتمثيل المنتخب الفرنسي على حساب "الخضر"، بعدما عبر عن فخره بتلقيه أول استدعاء من مدرب الديكة ديديي ديشان.