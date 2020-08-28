بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 43403 حالة، منها 387 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة.

ولم تسجل 11 ولاية أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 12 ولايات 10 حالات فما فوق خلال نفس الفترة.

وسجلت ولاية الجزائر أعلى عدد من الحالات الجديدة بـ60 إصابة تليها البليدة بـ33 إصابة ثم بجاية بـ30 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ4600 حالة مؤكدة، تأتي بعدها وهران بـ3461 حالة ثم البليدة بـ3287 حالة.

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 4600 (+60)

وهران: 3461 (+27)

البليدة: 3287 (+33)

سطيف: 2936 (+9)

قسنطينة: 1466 (+4)

بجاية: 1460 (+30)

باتنة: 1457 (+9)

ورقلة: 1222 (+1)

بسكرة: 1210 (+7)

تيبازة: 1209 (+5)

المسيلة: 1167 (+7)

عنابة: 1147 (+15)

الجلفة: 1110 (+9)

الوادي: 1056 (+17)

البويرة: 1049 (+9)

تلمسان: 1032 (+7)

تيارت: 900 (+0)

بومرداس: 769 (+21)

عين الدفلى: 723 (+2)

المدية: 713 (+2)

تيزي وزو: 712 (+23)

تبسة: 706 (+10)

مستغانم: 677 (+4)

الأغواط: 668 (+6)

جيجل: 637 (+15)

عين تموشنت: 634 (+4)

أدرار: 624 (+0)

أم البواقي: 622 (+6)

خنشلة: 573 (+0)

سكيكدة: 489 (+16)

قالمة: 461 (+2)

غرداية: 429 (+0)

برج بوعريريج: 416 (+2)

سيدي بلعباس: 398 (+2)

تيسمسيلت: 385 (+12)

ميلة: 354 (+4)

بشار: 347 (+0)

معـسكر: 325 (+1)

سوق أهراس: 313 (+2)

نعامة: 254 (+0)

البيض: 232 (+0)

الطارف: 207 (+0)

تندوف: 197 (+1)

تمنراست: 195 (+0)

الشلف: 194 (+0)

غليزان: 192 (+2)

إليزي: 124 (+0)

سعيدة: 64 (+1)