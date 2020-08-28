اتهم محافظ الغابات لولاية تيزي وزو على صفحة شبكة التواصل الإجتماعي الفايسبوك مافيا العقار الراغبة للإستيلاء على أراضي غابة حروزة بمدينة تيزي وزو بالوقوف وراء إضرام النار بذات الغابة التي تعتبر الرئة التي يتنفس من خلاله سكان عاصمة الولاية تيزي وزو .

جاء في ذات الصفحة " ايادي إجرامية أشعلت النار بغابة حروزة بالتحديد بالقطعة التي إختيرت لإستقبال مشروع بناء غابة ترفيهية .

يبدو أن هذا المشروع قد مس مصالح اشخاص لاسيما الطامعين الإستيلاء على العقار بذات الغابة لبناء فيلات و عقارات.

ليعلموا أن مساعيهم مصيرها الفشل .أحيي تجند المواطنين بالمنطقة حروزة و المدينة العليا إلى جانب أعوان محافظة الغابات و الحماية المدنية و عمال بلدية تيزي وزو و الجزائري للمياه لإطفاء النار المشتعلة بغابة حروزة " .

يذكر أن مصالح محافظة الغابات لولاية تيزي وزو سجلت منذ جوان الماضي نشوب ازيد من 140 حريقا على مستوى قرى و بلديات إقليم الولاية التي تسببت في إتلاف مئات من الهكتارات من الثروة الغابية و مئات من الأشجار المثمرة في مقدمتها أشجار التين و الزيتون متسببة في خسارة مادية معتبرة لأصحابها.

كما نذكر ان غابة حروزة إستهدفت للمرة الثانية خلال أسبوعين الأمر الذي دفع بمدير محافظة الغابات بتيزي وزو لإصدار مثل هذا التصريح .