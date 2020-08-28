أجرى الطاقم الطبي لشبيبة القبائل، زوال اليوم الجمعة تحت قيادة الدكتور جاجاوا اختبارات وفحوص طبية لكافة اللاعبين القدامى والجدد على مستوى إقامة الفريق بتيزي وزو.

هذا ما أكده لـ"الخبر" سالم كلاري المكلف بخلية الاتصال في فريق الشبيبة الذي أضاف أن إدارة النادي متمسكة بتنظيم التربص التحضيري بمدينة أقبو وأن هذه الأخيرة وفرت كل الشروط الضرورية لضمان استئناف اللاعبين للتدريبات في ظروف لائقة مع احترام توصيات الأطباء والمختصين للوقاية من وباء فيروس كورونا، لاسيما من خلال تقديم شروحات طبية للعبين حول الإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بهذا الوباء.

وحسب محدثنا فإنه سيتم الشروع في تربص أقبو مباشرة بعد انتهاء الفحوصات الطبية للاعبين التي قد تستغرق يوما أو يومين.

من جهة أخرى أشار المصدر نفسه أنه كرد فعل على تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس الشبيبة شريف ملال، رفع هذا الأخير نهاية الأسبوع المنصرم دعوى قضائية على مستوى محكمة تيزي وزو في حق الضالعين وراء تسريب التسجيل ونسبه لشريف ملال.

واعتبرت مصادر مقربة من إدارة "الكناري" لـ"الخبر" أن التسجيل الصوتي المسرب على مستوى شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يهدف إلى لضرب استقرار النادي وتلطيخ سمعة رئيسه.

فيما يخص تعداد الفريق تحسبا للموسم الكروي 2020/2021، أكدت مصادر مقربة أن إدارة فريق شبيبة القبائل على فسخ العقد الذي يربطها مع المدافع صاحب 23 عاما مهدي فراحي، وهو أول لاعب مستقدم خلال مرحلة الانتقالات الصيفية قادما من رائد القبة، فيما تجهل السباب اتخاذ إدارة النادي القبائلي لهذا القرار عشية استئناف الفريق لتحضيراته، وحسب المصادر نفسها فإن ذهاب فراحي سيفسح المجال للاعب الشاب نسيم بو خدودة من فئة آمال "الكناري" ليلتحق بفئة الأكابر.

ودائما فيما يخص الميركاتو أعلنت إدارة الشبيبة عن إلى جانب استقدام لاعبين شبان يتعلق الأمر ببوجلال محمد أيوب البالغ من العمر 18 سنة والقادم من برج بوعريرج الذي وقع على عقد يربطه بفريقه الجديد شبيبة القبائل لمدة 5 سنوات، كما وقع لاعب ينشط في منصب قلب هجوم قادم من فريق مدينة مشرية ويتعلق الأمر بشريفي محمد يونس، عمره 20 سنة، بعقد يمتد لـ 3 سنوات، أما في ما يخص المدافع المحوري نسيم مكيداش فقد جدد عقده مع الشبيبة لموسمين بعد توصله لاتفاق مع إدارة النادي التي وافقت على مطلبه المتمثل في رفع مرتبه الشهري.