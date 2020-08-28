جددت إدارة وفاق سطيف التأكيد على أحقيتها في المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل بعد صدور قرار "التاس".

وأكدت الإدارة السطايفية في بيان أن حكم المحكمة الرياضية الدولية (تاس)، اليوم الجمعة، فيما يخص قضية الداربي العاصمي أدى لخصم ثلاث نقاط من رصيد مولودية الجزائر، ما جعل الوفاق وحيدا في المرتبة الثانية بـ37 نقطة بفارق 3 نقاط عن "العميد" الذي أصبح رصيده 34 نقطة.

وطالبت إدارة نسور الهضاب بضرورة تطبيق قرار "التاس" وإعلان وفاق سطيف صاحب المرتبة الثانية وبالتالي المشاركة في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وحذرت الإدارة السطايفية من أي "خرق جديد للقوانين لأن تطبيق المعامل كما جاء في بيان 'الفاف' ليوم 27 جويلية 2020، تم اللجوء إليه من أجل التفريق بين المولودية والوفاق بسبب التساوي بينهما في عدد النقاط، وكذا الاعتماد على التعليمة الموجهة للرابطات يوم 2 أوت 2020، تبين فيها كيفية التفريق بين الفرق في كل المجموعات".

وأكد مجلس إدارة نادي الهضاب العليا أنه لن يتخلى عن حقوق النادي وسيتبع كل السبل القانونية من أجل استعادة المرتبة الثانية.

وكان المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد اختار مولودية الجزائر لتمثيل الجزائر في أغلى المنافسات الإفريقية الموسم المقبل رفقة البطل شباب بلوزداد.