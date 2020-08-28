معسكر: مقتل شخصين في حادث مرور

مجتمع
28 أغسطس 2020 () - واج/س.أ
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لقي شخصان حتفهما مساء اليوم الجمعة في حادث مرور قرب بلدية عقاز بولاية معسكر، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية.

و حسب نفس المصدر فقد اصطدمت مركبة سياحية بدراجة نارية حوالي الساعة الثانية من مساء اليوم الجمعة على الطريق الوطني رقم 4 قرب محور الدوران لبلدية عقاز بولاية معسكر في ظروف لا تزال مجهولة ليلقى راكبي الدراجة و هما شابات يبلغان من العمر 26 و 36 سنة حتفهما في مكان الحادث.

و تدخل عناصر الحماية المدنية لنقل جثثي الضحيتين نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مدينة سيق بينما فتح عناصر فرقة الدرك الوطني لبلدية عقاز تحقيقا في ملابسات الحادث.

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