لقي شخصان حتفهما مساء اليوم الجمعة في حادث مرور قرب بلدية عقاز بولاية معسكر، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية.

و حسب نفس المصدر فقد اصطدمت مركبة سياحية بدراجة نارية حوالي الساعة الثانية من مساء اليوم الجمعة على الطريق الوطني رقم 4 قرب محور الدوران لبلدية عقاز بولاية معسكر في ظروف لا تزال مجهولة ليلقى راكبي الدراجة و هما شابات يبلغان من العمر 26 و 36 سنة حتفهما في مكان الحادث.

و تدخل عناصر الحماية المدنية لنقل جثثي الضحيتين نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مدينة سيق بينما فتح عناصر فرقة الدرك الوطني لبلدية عقاز تحقيقا في ملابسات الحادث.