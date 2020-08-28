اهتزت بلديتا حمام النبائل وعين صندل جنوب شرقي ڨالمة، مساء اليوم الجمعة، على وقع حادثة غرق مفزعة لشقيقين اثنين في العقد الثالث من عمرهما. وحسب أولى المعلومات المستقاة من مواطنين من عين المكان، فإنّ الضحيتين "ش.ب" و" ش.ع" ينحدران من بلدية عين صندل المجاورة، وقد غرقا داخل المنبع المائي "الڨلتة الزرقاء" الواقعة في سفح جبل صخري بإقليم بلدية حمام النبائل، والتي يتردّد عليها العديد من الشباب والأطفال للسباحة أوقات اشتداد الحر.

وقد تم انتشال جثّة أحد الغريقين التي نقلت من طرف الحماية المدنية إلى العيادة متعددة الخدمات مخلوفي مبروكة ببلدية حمام النبائل، فيما استمرّ البحث طويلا عن جثة الغريق الثاني التي انتشلت في حدود السابعة من مساء اليوم (الجمعة) من طرف غطاسي الحماية المدنية، لتُنقل بدورها إلى المصلحة الصحية نفسها، قبل التحويل إلى مصلحة حفظ الجثث ببوشڨوف للقيام بإجراءات التشريح القانونية.

وقد لقيت حادثة غرق هذين الشقيقين حالة من التأثّر لدى سكان بلديتي حمام النبائل وعين صندل، الذين تنقلوا من البلدية الأخيرة المنحدر منها الضحيتان، إلى العيادة متعددة الخدمات مبروكة مخلوفي بحمام النبائل، التي خيمت عليها حالة من الحسرة على فقدان شقيقين من عائلة واحدة.