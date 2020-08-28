حل مساء اليوم في زيارة فجائية البطل الأولمبي و العالمي العداء توفيق مخلوفي بميلة، بمفرده و على متن سيارته الخاصة، أين زار منكوبي الزلزال الموجودين بمخيم ملعب بلقاسم بلعيد، و كاف بكل أرجاء المخيم، مواسيا العائلات المنكوبة ،و معربا عن تضامنه معهم.

و خلال زيارته قال البطل الأولمبي أن منكوبي ميلة هم منكوبي كل الجزائر، و من الواجب التضامن معهم و الوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة التي حلت بهم.

خرجة مخلوفي فاجأت الميليين و المنكوبين و الإعلاميين كونها كانت فجائيةو بعيدا عن الأضواء، و هو أول رياضي من رياضيي النخبة يبادر بزيارة للمنكوبين ،و دعا مخلوفي إلى مزيد من الهبات التضامنية لرفع من معنويات المتضررين بميلة و مدهم بالدعم بكل أنواعه. الفرصة كانت مناسبة للشباب لالتقاط صور تذكارية مع البطل مخلوفي الذي كان في قمة التواضع.