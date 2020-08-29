قالت اللّجنة الوزارية للفتوى، اليوم السبت، إنه يجوز تقديم الزَّكاة وإخراجها قبل حلول موعدها (أي الحول).

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم، أنه جواز تعجيل اخراج الزكاة إذا عرضت حاجة تقتضي التعجيلَ، وذلك بهدف تحقيق المصلحة التي تعود على فئات من المواطنين، وذلك بمرافقتهم وإعانتهم في تجاوز الصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا.

ونبهت، اللجنة المزكِّينَ الذين قدّموا زكاتهم، وأخرجوها قبل دوران الحول، بمراجعة نصابَهم عندما يحين موعد حولهم الأصلي.

وأشار البيان، إذا وجدُوا عند تمام الحول (أي العام)، أنَّ مجموعَ ما عندهم من المال يزيدُ على المبلغ الذي أخرجوا منه الزَّكاة سابقا، فإنّه يجب عليهم إخراجُ الزكاة من الفارق بين القيمة السابقة والقيمة الحالية، لأن تقديم الزكاة لا يسقط وجوبها في المال الذي طرأ خلال هذه المدَّة.

وقالت اللجنة، وجوب المبادرة إلى إخراج زكاة الثروة الحيوانية، وزكاة الزرع والثمار، وفق شروطها وكيفياتها، حرصا على زيادة الأموال، التي تسهم في خدمة المجتمع وتنميته.