قالت السلطات في مدينة ووهان الصينية إنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة يوم الثلاثاء. وتمثل ووهان بؤرة تفشي جائحة كوفيد-19 وأكثر المدن تضررا بفيروس كورونا بالصين.

وأفادت الحكومة المحلية، أمس الجمعة، أنه من المقرر أن تستأنف 2842 مؤسسة تعليمية في شتى أنحاء المدينة الدراسة أمام نحو 1.4 مليون طالب عندما يبدأ فصل الخريف الدراسي. وتستأنف جامعة ووهان الدراسة يوم الإثنين.

وذكرت المدينة أنها أعدت خططا طارئة للتحول للتعليم من خلال الأنترنت إذا تغيرت مستويات الخطر. ونصحت الطلاب بوضع كمامات خلال الذهاب والإياب من المدرسة وتفادي وسائل النقل العام إن أمكن.

وصدرت أوامر للمدارس بتخزين أدوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب للمساعدة في الاستعداد لعمليات تفش جديدة للمرض. ويجب على المدارس أيضا فرض قيود على التجمعات غير الضرورية وتقديم تقارير يومية للسلطات الصحية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إنها سجلت 9 حالات إصابة مؤكدة جديدة يوم الجمعة وهو نفس العدد الذي تم تسجيله اليوم السابق. وكانت كل الحالات وافدة من الخارج.

وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 85.022 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.