خلف صباح اليوم السبت، انحراف وانقلاب سيارة سياحية 406 وسقوطها في الوادي، بمنطقة شطاطح بالطريق الوطني رقم 85 ببلدية تمالوس غربي سكيكدة، مقتل امرأة 54 سنة وإصابة 6 آخرين أعمارهم تتراوح بين 24 و 33 سنة.

وحسب الحماية المدنية فإن جريحين حالتهما جد حرجة وأربعة آخرين إصاباتهم متعددة وقد تم نقل الجرحى من قبل الحماية المدنية إلى مستشفى تمالوس، وجثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى ، فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا لتحديد أسباب الحادث الأليم الذي شهد تضامنا كبيرا من قبل المواطنين الذين قاموا بنقل بعض الجرحى قبل وصول الحماية المدنية.