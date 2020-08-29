أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم السبت، عن عدم تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية التي وقعت في حدود الساعة السادسة وعشر دقائق (10: 06) بولاية تيبازة.

وأوضح المصدر في بيان، أن وحدات الحماية المدنية "قامت على إثر هذه الهزة الأرضية التي شعر بها سكان الولايات المجاورة لولاية تيبازة، بعملية استطلاع وتعرف، بنشر فرق راجلة من أعوان الحماية المدنية، سيارات إسعاف وكذا شاحنات تدخل عبر مختلف بلديات وأحياء الولاية، بحيث لحد الساعة لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية".

وكانت ولاية تيبازة سجلت صباح اليوم هزة أرضية بشدة 4.2 درجة على سلم ريشتر، حدد مركزها على بعد 03 كلم شمال شرق مدينة سيدي غيلاس، دائرة شرشال.