تمكن راعي بقر من العثور على الملاكمة خليف ايمان التي اختفت عن الانظار مساء أمس بعد ان ظلت الطريق بغابة جبال تكجدة والتي كانت ضمن الفريق الوطني للتحضير بالمركب الوطني للتسلية والرياضة بمنطقة قريبة من المكان المسمى ثاحمامت الواقعة بشمال بلدية الاصنام بـ 18 كلم شرق مقر ولاية البويرة.

وحسب مصالح مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة فقد تلقت مصالحها يوم أمس على الساعة 19:36 مكالمة مفادها أن ملاكمة ضلت الطريق أثناء عملية التدريب حيث باشرت فرق الحماية المدنية عملية البحث ممثلة في فرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة لمركز تكجدة تم تدعيمهم بأعوان الوحدة الرئيسية بمشاركة المصالح الأمنية، كما تم صبيحة اليوم تدعيم فرق البحث بفرقة الكلاب المدربة السينوتقنية.

وأضاف ذات البيان في الساعة التاسعة صباحا تلقت الحماية المدنية مكالمة من مواطن يقول إنه عثر على الملاكمة بالتل الأحمر الذي يبعد عن فندق إقامة فريق الملاكمة بحوالي 16 كلم أين توجهت مصالح الحماية المدنية رفقة المصالح الأمنية إلى عين المكان و تم ارجاعها إلى الفندق وهي في صحة جيدة.