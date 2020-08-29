أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن مدرب مانشستر سيتي شوهد في مدينة برشلونة الإسبانية، في سياق سعيه للإتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حول الانتقال إلى ملعب الإتحاد.

وسيعقد غوارديولا اجتماعا مع ميسي، ليناقشا الأمور الشخصية، قبل توقيع عقد قيمته 1.4 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا.

يُذكر أن ميسي، 33 عامًا، عمل مع غوارديولا لبضع سنوات في نادي برشلونة، بين عامي 2008 و2012. حيث فاز غوارديولا بثلاثة ألقاب في الليغا ولقبين في دوري أبطال أوروبا خلال فترة توليه قيادة برشلونة.