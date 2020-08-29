توفي تسعة أشخاص وأصيب 469 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفاد به يوم السبت بيان للمديرية العامة للحماية المدنية. وأوضح المصدر ذاته أن "أثقل حصيلة سجلت بولاية معسكر بوفاة 02 شخصين وإصابة 03 آخرين مع تسجيل 04 تدخلات في حوادث المرور".

من جهة أخرى، تم خلال ذات الفترة الممتدة ما بين 27 الى 29 أوت 2020 وإلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة صباحا (أي خلال 48 ساعة الأخيرة) "تسجيل 13 حالة وفاة غرقا منها 08 وفيات في البحر في كل من ولايات مستغانم (05 وفيات) في شواطئ ممنوعة للسباحة (شاطئ المطرية، الميناء الصغير والبحارة) تتراوح أعمارهم بين ( 05 و 28 سنة) و(01 وفاة) بكل من ولايات الجزائر، الشلف وعنابة."

كما تم تسجيل 05 وفيات في المسطحات المائية في كل من ولايات عين الدفلى (وفاة شخص غرقا يبلغ من العمر 26 سنة ببركة مائية ببلدية عين الدفلى) و قالمة (وفاة شخصين غرقا يبلغان من العمر 23 و 26 سنة في وادي ببلدية حمام النبائل) وغليزان (وفاة طفل غرقا يبلغ من العمر08 سنوات في بركة مائية ببلدية غليزان) وباتنة (وفاة طفل غرقا يبلغ من العمر 15 سنة ببركة مائية ببلدية منعة).