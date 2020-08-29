أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها، إلى صعوبة رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة هذا الصيف بل إجباره على إنهاء عقده حتى الموسم القادم في حال عدم موافقة النادي على مغادرته.

وقالت الصحيفة أن ميسي لا يريد أي حرب إعلامية، ولا أي معركة قضائية، وهذا هو السبب الذي دفع ميسي ومستشاريه للمطالبة بعقد مفاوضات مع إدارة البرصا. والأمر هنا لا يتعلق بالمال، ولا تقديم عروض من نوادي أخرى، ما يبحث عنه ميسي هو اتفاق "أخوي" يتوج عشرين عاما قضاها داخل جدران برشلونة . وعدم الاتفاق لن يسمح لميسي بمواصلة مسيرته في نادي آخر، حتى وإن أصر على رغبته بالرحيل، وإلا ستكون عقوبة 700 مليون أورو بانتظار المهاجم البالغ 33 عاما والنادي الذي سيلعب له.

وأكدت "سبورت" أن ميسي سيصبح لاعبا موقوفا من وجهة نظر الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا أتم اتفاقه مع نادي آخر غير برشلونة، النادي الكتالوني الذي سيرفض بيعه هذا الصيف وحتى التفاوض لأجل ذلك ويضع على طاولة اللاعب ورقة تجديد عقده فقط.