عاود نهار اليوم ، مكتتبون بمشروع 4500 " كوزو " عدل 2 ، بمنطقة معصومة في المدينة الجديدة بالبليدة " بوينان " ، الاعتصام من جديد ، و جاءت مطالبهم هذه المرة داعية السلطات المركزية العليا ، الى فتح تحقيق حول السبب و التماطل في عدم منحهم شهادة التخصيص ، و التأكيد على ضرورة إيفاد لجنة وزارية ، حول ما أصبح يتداول بينهم و يتسرب من معلومات ، بتحويل المشروع الذي لطالما انتظروه لفائدة مكتتبين آخرين ، و تحويل 1000 منهم على مشروع عدل بمفتاح ، و هو ما يرفضونه جملة و تفصيلا.

ممثلون عن المحتجين أوضحوا لـ " الخبر " ، أن تمسكهم بأحقيتهم في شهادات التخصيص مشروعة و قانونية ، و أن الإدارة المسؤولة ، ليس لديها أي مبرر في التماطل الحاصل ، معتبرين ما يحدث معهم و من " كولسة " بمحاولات لربح الوقت ، لأجل تحضير حسبهم " طبخة " على مقاس من لديهم مصلحة في ذلك ، مضيفين بأن الوصاية غيرت من موقفها مؤخرا ، لجاهزية المشروع من جهة ، و لموقعه الاستراتيجي من جهة ثانية ، لتحاول معهم في مناورات متعبة و غير بريئة ، على حسب وصفهم ، صرفهم عن الموقع ، و محاولة امتصاص غضبهم ، بمنح ما لا يقل عن 150 مكتتبا شهادات التخصيص ثم التوقف عن ذلك ، فيما البقية لا تزال الإدارة تناور لتحقيق ، ما يدور من كلام حول منح مكتتبين آخرين لم يكونوا ضمن قائمة المستفيدين من المشروع ،

و أضافوا أن الجديد صدمهم أكثر ، لتداول كلام عن تحويل ما لا يقل عن 1000 مكتتب ، إلى مشروع حي الصفصاف في مفتاح ، و هو ما زاد في حالة الاحتقان بينهم ، و دفع بهم إلى المطالبة بضرورة إيفاد لجنة عليا للتحري ، حول ما يجري و يحدث و يحاك حول مشروعهم مهددين في السياق بالتصعيد ، خاصة و أن لا حل لهم ، بعد فشلهم و عجزهم في كل مرة حصولهم على جوا مطمئن ، و يبعث الأمل بينهم .