لا ينوي نادي مانشستر سيتي اقحام المهاجم الدولي الجزائري، رياض محرز، في الصفقة المحتملة للتعاقد مع النجم الارجنتيني، ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الاسباني، وفق ما نشرته اليوم السبت، "بي بي سي ".

وفي حال الالتحاق المحتمل للنجم الأرجنتيني (33 سنة)، إلى مانشستر سيتيK فإن هذا الأخير لا ينوي التخلي عن محرز و لا عن البرتغالي برناردو سيلفا والبرازيلي غابريال خيسوس، باعتبارهم غير قابلين اطلاقا على الانتقال.

في المقابل، يبقى وصيف البطولة الانجليزية الممتازة مستعدا لتقديم لاعبين شابين واعدين للبارسا في عملية المقايضة المحتملة. فالمدافع إيريك غارسيا، الحر من أي التزام عام 2021 و الذي جلب سابقا اهتمام النادي الكاتالوني، قد يعود للنادي الذي تكون فيه، الى جانب انجلينو الذي أدى موسما رائعا مع ليبزيغ الالماني والذي قد يكون بدوره طرفا في عملية المقايضة مع حامل الكرة الذهبية.

للتذكير، فإن ميسي الذي لا زال مرتبطا بعقد مع برشلونة الى غاية 30 جوان 2021، كان قد أبلغ كتابيا ببريد مضمون الوصول، رغبته في فسخ تعاقده "من جانب واحد".