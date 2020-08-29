سجلت الجزائر 379 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم السبت.

وبهذا تختتم الجزائر الأسبوع الحالي بعدد إصابات يومية أقل من حاجز الـ400 إصابة، حيث تراوح العدد بين 370 و398 إصابة جديدة منذ الأحد الماضي.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد أواخر فيفري الماضي إلى 43782 حالة.

كما كشفت ذات اللجنة عن تسجيل 8 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" رفعت العدد الإجمالي إلى 1491 وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالي 30717 منها 281 حالة تعافي في آخر 24 ساعة.

ويتواجد 28 مريضا حاليا في العناية المركزة بمستشفيات الوطن، حيث انخفض العدد مقارنة باليوم السابق (31 مريضا).